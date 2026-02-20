Ilaria Salis al Bassone e in oratorio a Rebbio | ispezione proteste e scontro politico a Como

Ilaria Salis ha visitato il carcere del Bassone e l’oratorio di Rebbio a Como, suscitando proteste e discussioni tra gli spettatori. Durante l’ispezione, i detenuti hanno manifestato il loro disagio, mentre alcuni cittadini hanno criticato le condizioni della struttura. La visita, volta a verificare lo stato degli ambienti e delle attività sociali, ha provocato reazioni forti da parte di varie fazioni politiche e della comunità locale. La situazione resta molto tesa.

La visita dell’eurodeputata al carcere e l’incontro pubblico accendono il dibattito tra diritti dei detenuti, contestazioni identitarie e difesa della libertà di confronto L’arrivo di Ilaria Salis a Como, con una visita ispettiva a sorpresa alla Casa circondariale del Bassone e un successivo incontro pubblico all’oratorio di Rebbio, ha acceso un confronto politico acceso e polarizzato. Da un lato l’iniziativa istituzionale legata alle condizioni carcerarie, dall’altro una contestazione dura, con tanto di striscione, e prese di posizione contrapposte tra destra e sinistra. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, eletta nel gruppo The Left al Parlamento europeo, si è recata alla Casa circondariale “Bassone” di Como per un’ispezione.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Dimensione carcere: Ilaria Salis da Don Giusto a Como Leggi anche: Lentini, discarica Grotte San Giorgio: l’ampliamento scatena proteste e scontro politico tra Regione e M5S. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dimensione carcere: Ilaria Salis da Don Giusto a Como; Ilaria Salis a Como per un dibattito sul carcere; Como, don Giusto invita Ilaria Salis: è polemica. FdI: Rebbio non è un centro sociale; Non sia un esempio chi odia e disprezza. Sale lo scontro su Ilaria Salis a Rebbio. Molinari (FdI) critica la presenza di Ilaria Salis oggi a Rebbio:«Negli oratori si dovrebbe insegnare la fratellanza»Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia sull'evento dedicato al tema del carcere che questa sera vedrà tra gli ospiti anche l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis: «Un governo europeo ha accu ... laprovinciadicomo.it Ilaria Salis a Como per un dibattito sul carcereCi sarà anche l’europarlamentare Ilaria Salis tra coloro che venerdì prossimo, alle 20.30, parteciperanno come relatori a Dimensione carcere, serata organizzata dagli attivisti comaschi all’interno ... laprovinciadicomo.it Se vi stavate chiedendo da che parte stesse Ilaria Salis sulla vicenda Sea Watch, la risposta è semplice: sempre dalla parte sbagliata. Allergica alle regole, difende la compagna Rackete e arriva a rivendicare apertamente la disobbedienza. Un’idea piuttosto s - facebook.com facebook Se vi stavate chiedendo da che parte stesse Ilaria Salis sulla vicenda Sea Watch, la risposta è semplice: sempre dalla parte sbagliata. Allergica alle regole, difende la compagna Rackete e arriva a rivendicare apertamente la disobbedienza. Un’idea piuttosto s x.com