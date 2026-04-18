Realco stallo nel piano salvataggio | allarme per i lavoratori

La società Realco si trova in una fase di incertezza dopo aver presentato al tribunale una richiesta di proroga, senza aver consegnato il piano di salvataggio previsto per il 13 aprile. La gestione della rete distributiva è attualmente ferma, sollevando preoccupazioni tra i lavoratori coinvolti nella crisi. La mancata presentazione del piano ha portato a un blocco nelle procedure di salvataggio e ha lasciato in sospeso le future decisioni giudiziarie.

La gestione della rete distributiva di Realco entra in una fase di stallo dopo che l’azienda ha presentato un’istanza di proroga al tribunale, mancando la consegna del piano concordatario prevista per il 13 aprile scorso. Questo ritardo mette sotto pressione i lavoratori e le organizzazioni sindacali, che attendono certezze sulla tenuta dei punti vendita, della logistica e della sede centrale, mentre quattordici negozi tra Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana sono già stati chiusi. L’impasse burocratica e il peso sulle famiglie. Il mancato rispetto della scadenza fissata per metà aprile ha generato un clima di forte tensione attorno alla crisi di Realco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Realco, stallo nel piano salvataggio: allarme per i lavoratori Notizie correlate Reggio: crisi Realco, corsa solidale e salvataggio dall’ottavo pianoReggio Emilia, domenica 8 marzo 2026: una giornata densa di eventi che dipingono il volto complesso dell’Emilia-Romagna. Leggi anche: Vertenza Realco, l'azienda chiede una proroga sul piano concordatario: cresce l'allarme dei sindacati Contenuti di approfondimento Crisi Realco, fumata grigia Richiesta proroga per il piano concordatarioAl posto di una soluzione, una proroga. Alla scadenza del termine per la presentazione del piano concordatario, il 13 aprile, che avrebbe dovuto chiarire ... piacenzasera.it Realco: entro il 13 aprile va presentato il piano concordatario. VIDEOREGGIO EMILIA – Tre o più manifestazioni d’interesse sul tavolo, ma a oggi nessuna proposta vincolante. E i tempi stringono. Entro la prossima settimana, almeno una proposta dovrebbe concretizzarsi pe ... reggionline.com