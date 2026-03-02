Real Madrid Mbappé irritato! Questa cosa sta mandando su tutte le furie il francese | retroscena dalla Spagna dopo l’infortunio

Kylian Mbappé si è mostrato visibilmente irritato dopo aver subito un infortunio durante una partita. Secondo fonti dalla Spagna, il calciatore francese non avrebbe preso bene alcune decisioni o comunicazioni riguardanti le sue condizioni fisiche. La tensione si è fatta evidente nel suo atteggiamento e nelle reazioni in campo e fuori. La questione sta attirando l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi.

Calciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Cosa sta succedendo De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull'assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio Juventus, Conceicao come Cristiano Ronaldo: il gol contro la Roma gli ha permesso di eguagliare CR7! Il motivo e l'importante statistica Milan, il gesto di Gabbia e Fullkrug a 6 giorni dal derby contro l'Inter. Cosa hanno fatto i due rossoneri oggi a Milanello Infortunio Lautaro Martinez: nel mirino questa partita! L'argentino dell'Inter ha cerchiato in rosso questa data per il suo ritorno in campo.

Mbappé furioso con il Real Madrid: il retroscena spagnolo dopo l'infortunioLa situazione legata all’infortunio di Kylian Mbappé resta al centro dell’attenzione di tifosi, club e nazionale.

Real Madrid, Arbeloa esce allo scoperto su Mbappé: come sta l'attaccante francese e quando potrà tornare in campo

Mbappé with almost goal of the century!

Lo staff medico vacilla anche al Real Madrid: Mbappé non è soddisfatto della gestione del suo infortunio al ginocchioKylian Mbappé non riesce a risolvere un problema al ginocchio e per questo avrebbe deciso di recarsi in Francia per un ulteriore consulto. ilnapolista.it

Real Madrid, Mbappé out contro il Benfica per infortunioIl Real Madrid non potrà contare su Kylian Mbappé per la partita di ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica. La decisione è maturata a causa dei persistenti problemi al ginocchio ... it.blastingnews.com