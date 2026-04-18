Raúl Asencio è stato ricoverato in ospedale dopo aver peggiorato a causa di una gastroenterite. In due settimane, ha perso circa 6 chili. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i membri del suo team e i tifosi, considerando la sua condizione di salute. Al momento, non sono state fornite informazioni su eventuali prognosi o trattamenti in corso. La sua assenza potrebbe influire sui prossimi impegni della squadra.

Raúl Asencio è stato ricoverato in ospedale a causa dell’aggravarsi della gastroenterite che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Il difensore del Real Madrid ha perso circa sei chili in due settimane, provato da episodi di vomito e da una forte debolezza generale, causando adesso preoccupazione in casa Blancos. Il giocatore si è sottoposto a diversi accertamenti medici per individuare le cause del problema, lo stesso che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco. Dopo i controlli, è stato dimesso ed è tornato a casa, dove proseguirà il percorso di recupero. Asencio accusava già da qualche giorno sintomi influenzali, ma le sue condizioni sono peggiorate fino a rendere necessario il ricovero per ulteriori verifiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paura per Asencio: ha perso 6 kg in due settimane, apprensione in casa Real Madrid

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