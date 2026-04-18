Il difensore del Real Madrid, Raúl Asencio, è stato ricoverato in ospedale a causa di un peggioramento improvviso delle sue condizioni fisiche, che ha reso necessario un intervento medico d’urgenza. La notizia è stata comunicata dalla società, senza ulteriori dettagli sulle cause del crollo fisico. Attualmente, Asencio si trova sotto stretta osservazione medica, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Il difensore del Real Madrid, Raúl Asencio, è stato recentemente ricoverato in ospedale dopo che un peggioramento della sua condizione di salute ha richiesto interventi medici urgenti. Il giovane atleta ha subito una drastica perdita di peso, stimata in circa sei chili nell’arco di soli quattordici giorni, a causa di una complicazione legata a una gastroenterite già presente nei giorni precedenti. L’evoluzione clinica e il percorso diagnostico in ospedale. Quella che era iniziata come una debolezza generale accompagnata da sintomi riconducibili a un’influenza si è trasformata in una situazione che ha imposto la supervisione medica ospedaliera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Real Madrid, allarme Asencio: ricoverato dopo un crollo fisico

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