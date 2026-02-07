Real Madrid allarme punizioni | crollo verticale dopo l’addio di Ronaldo

Il Real Madrid sta vivendo un momento difficile sui calci piazzati. Da quando Ronaldo ha lasciato il club, i gol su punizione sono diminuiti drasticamente. La squadra fatica a trovare qualcuno che possa sostituirlo e i numeri non mentono: la regressione è evidente e preoccupante. I tifosi e gli addetti ai lavori sono in allarme, aspetttando di vedere se arriverà una soluzione concreta.

Il Real Madrid non riesce a trovare un nuovo specialista delle punizioni e i numeri certificano una regressione preoccupante. Dalle rilevazioni statistiche pubblicate oggi da Marca, emerge un dato impietoso che fotografa la difficoltà dei Blancos nel convertire i calci da fermo dopo la partenza di Cristiano Ronaldo nel 2018. IL CONFRONTO DEI NUMERI – L’addio del fuoriclasse portoghese ha segnato la fine di un’epoca d’oro per le palle inattive al Santiago Bernabéu. Nel periodo in cui CR7 guidava l’attacco, la squadra registrava una media di 6,1 gol a stagione derivanti direttamente da calcio di punizione. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Real Madrid, allarme punizioni: crollo verticale dopo l’addio di Ronaldo Approfondimenti su Real Madrid Allarme Allenatore Real Madrid, panchina affidata a Klopp? L’indiscrezione dopo l’addio di Xabi Alonso Dopo l’addio di Xabi Alonso, si susseguono voci sul futuro della panchina del Real Madrid. Eterno Cristiano Ronaldo: a 40 anni ‘replica’ in Arabia il gol in rovesciata di Juve-Real Madrid Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Real Madrid Allarme Argomenti discussi: Real Madrid in ansia per Bellingham: fuori in lacrime dopo l'infortunio, si teme un lungo stop. I due gol su calcio di punizione segnati da Declan Rice in Arsenal-Real MadridMartedì sera l’Arsenal ha battuto 3-0 il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale della Champions League maschile di calcio, grazie soprattutto ai due gol segnati dal centrocampista inglese Declan ... ilpost.it Declan Rice, doppio gol su punizione (da record) in Arsenal-Real Madrid. VIDEONon aveva mai segnato un solo gol su punizione in tutta la sua carriera (dati Opta), Rice ne segna due da fermo in poco più di dieci minuti. Contro il grande Real. In Champions League. È il primo ... sport.sky.it Quand'era una giovane promessa dei pali del River Plate, Augusto Batalla è finito perfino nel radar del Real Madrid. Poi, di colpo, si è ritrovato sballottato tra una serie di prestiti in Argentina e in Cile capendo che non avrebbe mai raggiunto gli obiettivi che si e facebook Milan, in arrivo 20 milioni per il riscatto di Jimenez. Ma la metà andranno al Real Madrid x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.