Asencio unico arrivo per il Real Madrid nella trasferta contro l’Osasuna

Asencio si unisce alla lista dei giocatori del Real Madrid che partiranno per la trasferta contro l’Osasuna. La sua presenza è stata decisa a causa di un infortunio di un altro attaccante, che ha limitato le scelte dell’allenatore. La squadra si è allenata intensamente negli ultimi giorni, concentrandosi sulla strategia da adottare in campo. La partita si giocherà domani sera, e i tifosi aspettano di vedere come il tecnico organizzerà l’attacco con questa sola punta disponibile.

Real Madrid si prepara per la sfida contro Osasuna. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Benfica in Champions League, il Real Madrid si sta già proiettando verso il prossimo impegno di campionato. Gli uomini di Carlo Ancelotti hanno dimostrato un ottimo stato di forma e ora puntano a mantenere la scia positiva nella Liga. Il match contro l'Osasuna rappresenta un'importante opportunità per continuare il percorso di successo della squadra. Nella sfida trascorsa, il Madrid ha mostrato solidità difensiva e una manovra offensiva efficace nonostante l'assenza di alcuni titolari.

