Il direttore di Telelombardia ha commentato la situazione delle squadre di calcio italiane, affermando che la dirigenza dell'Inter è molto più organizzata rispetto a quella di Milan e Juventus. Ha inoltre rilasciato dichiarazioni su Milan e Napoli, senza specificare dettagli ulteriori. Le sue parole si concentrano sull'assetto gestionale delle società, senza entrare in analisi tecniche o sportive.

Dopo alcune fatiche nelle scorse settimane, l'Inter ritornata in carreggiata ritrovando quel ritmo costante che tanto l'ha caratterizzata durante il corso della stagione, allontanandosi ancora di più da Napoli e Milan, lanciandosi di conseguenza verso il titolo di Campioni d'Italia a quota 78 punti, ben 15 dai rossoneri e 11 dai partenopei. A parlare della differenza tra il club nerazzurro e le altre big è stato il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani tramite il proprio profilo X. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: Il commento di Fabio Ravezzani sulla differenza tra la società Inter e le società di Milan e Juve: "L’Inter sta per vincere lo scudetto per una ragione molto semplice.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Dirigenza Inter anni luce avanti ai pasticcioni di Milan e Juve”

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