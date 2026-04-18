Ravenna rissa davanti alla chiesa | arrestato il 31enne irregolare

Un uomo di 31 anni, cittadino tunisino con precedenti penali, è stato arrestato dopo una rissa avvenuta davanti a una chiesa a Ravenna. La polizia ha trasferito il soggetto al centro di permanenza per il rimpatrio di Torino nella mattinata di sabato 18 aprile 2026. L’uomo, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, è stato coinvolto in un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Un uomo di 31 anni, cittadino tunisino già noto alle autorità per precedenti reati contro il patrimonio e la persona, è stato trasferito al CPR di Torino nella mattinata di sabato 18 aprile 2026. L’intervento è scattato a Ravenna nel tardo pomeriggio di venerdì, quando le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenute nei pressi della chiesa di San Rocco per una segnalazione di rissa. Dall’accertamento in ospedale alla misura espulsiva. Quello che inizialmente appariva come uno scontro fisico tra due individui si è rivelato, dopo i rilievi degli agenti della Polizia di Stato, una discussione accesa che non ha causato lesioni fisiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna, rissa davanti alla chiesa: arrestato il 31enne irregolare Notizie correlate Lite in centro davanti alla chiesa: 31enne irregolare accompagnato al Cpr di TorinoProsegue l’attività di controllo del territorio e di contrasto all’immigrazione irregolare da parte della Polizia di Stato di Ravenna. Leggi anche: Milano, una rissa tra due rider in pieno centro finisce a coltellate. Pakistano irregolare arrestato per tentato omicidio Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro. Sembrava di essere in un film horror; L'omicidio di Massa è solo la punta dell'iceberg: da Napoli a Ravenna, tre morti in una settimana. Ravenna, sanguinosa rissa in via Maggiore: 4 denunceI Carabinieri di Ravenna hanno denunciato a piede libero quattro stranieri, per i reati di rissa aggravata, porto abusivo di armi o oggetti atti ad ... corriereromagna.it Rissa in strada vicino a un bar, quattro uomini denunciatiI carabinieri di Ravenna hanno quattro uomini stranieri per rissa aggravata, porto abusivo di armi e ubriachezza molesta. I quattro sono stati ... ravennaedintorni.it In Italia, alcune città come Venezia, Napoli, Ravenna e Cagliari rischiano di finire sott’acqua. La mappa completa e le zone più minacciate dal cambiamento climatico facebook #Ravenna #Teatro "Anton Cechov" (21:00) #FREETIME x.com