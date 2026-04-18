Lite in centro davanti alla chiesa | 31enne irregolare accompagnato al Cpr di Torino

Nel centro della città, di fronte a una chiesa, si è verificata una lite che ha coinvolto un uomo di 31 anni, irregolare sul territorio. Dopo l’episodio, l’uomo è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. La Polizia di Stato di Ravenna continua con le operazioni di controllo del territorio e di contrasto all’immigrazione irregolare.

Prosegue l’attività di controllo del territorio e di contrasto all’immigrazione irregolare da parte della Polizia di Stato di Ravenna. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenute nei pressi della chiesa di San Rocco a seguito della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Stretta sull'immigrazione irregolare, cittadino georgiano espulso e accompagnato al CPR di Bari Accompagnato al Cpr. Rapina e aggressione. Straniero espulsoNella giornata di ieri, il personale della Questura di Lucca ha accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Milano un cittadino marocchino... Contenuti di approfondimento Lite in centro a Ravenna: identificato irregolare, trasferito al Cpr di TorinoProseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato a Ravenna, con un intervento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della Chiesa di San Rocco. Gli agenti dell’Ufficio P ... ravennawebtv.it Cpr di corso Brunelleschi, Torino verso l’aumento dei posti: scontro su diritti, sicurezza e utilità del centroIl Cpr di corso Brunelleschi torna al centro del dibattito pubblico torinese, e lo fa con una prospettiva destinata a far discutere: l’aumento della capienza da 70 a 180 posti, cioè il massimo ... giornalelavoce.it