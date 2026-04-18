Sabato 25 aprile, nell’area dell’ex Ippodromo Candiano a Ravenna, si terrà l’inaugurazione di una nuova area dedicata ai bambini appassionati di mountain bike. La nuova Mountain Bike Skills Area fa parte del Ravenna Bike Park e sarà aperta ai piccoli ciclisti che vorranno provare le proprie capacità su percorsi studiati appositamente per loro. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi bambini e familiari.

Sabato 25 aprile, i piccoli ciclisti si raduneranno nell’area dell’ex Ippodromo Candiano per celebrare l’inaugurazione della nuova Mountain Bike Skills Area presso il Ravenna Bike Park. L’evento, denominato Bike Kids, vedrà il taglio del nastro ufficiale alle ore 15:00 con la partecipazione di Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna. Il progetto che anima questa giornata di festa nasce da un forte spirito di coesione sociale e civile. La nuova area dedicata alle abilità tecniche in mountain bike è stata infatti finanziata e realizzata dal comitato Amici del Ciclismo Ravenna, che ha deciso di donare l’opera al Comune proprio in occasione della cerimonia inaugurale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: nasce la nuova area MTB per i piccoli ciclisti

Notizie correlate

Pd Caserta, nasce una nuova area: partecipazione e rilancio contro la crisi | FOTOSala gremita, attenzione alta e un obiettivo chiaro: rimettere in moto il Partito Democratico casertano.

Leggi anche: Caserta, nasce nuova area politica del PD

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: A Ravenna nasce Bella Ciao – Scuola di formazione politica e civile; Per scongiurare la dispersione scolastica, in Bassa Romagna nasce un nuovo sportello informativo per giovani e famiglie; Ravenna, il SICIS Village dove nasce la creatività del mosaico; Nasce a Ravenna Bella Ciao, scuola di formazione politica e civile. La presentazione il 18 aprile all'Albergo del Cuore.

Nasce a Ravenna la Mountain Bike Skills AreaSarà una giornata di sport, famiglie e comunità quella di sabato 25 aprile 2026 al Ravenna Bike Park, nell’area dell’ex Ippodromo Candiano, dove andrà in scena BIKE KIDS, evento dedicato ai più piccol ... ravennawebtv.it

A Ravenna una nuova scuola di formazione politica e civile: ecco Bella CiaoÈ stata presentata sabato 18 aprile all’Albergo del Cuore di Ravenna Bella Ciao – Scuola di formazione politica e civile , promossa dalla Fondazione Bella Ciao insieme alle cooperative culturali la ... ravenna24ore.it

In Italia, alcune città come Venezia, Napoli, Ravenna e Cagliari rischiano di finire sott’acqua. La mappa completa e le zone più minacciate dal cambiamento climatico - facebook.com facebook