Caserta nasce nuova area politica del PD

Da anteprima24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, giovedì 16 aprile 2026, alle 18.00, presso la sede locale, si terrà la presentazione di una nuova area politica del Partito Democratico a Caserta. L'iniziativa coinvolge rappresentanti del partito e mira a definire le linee guida e gli obiettivi per il prossimo futuro. La riunione sarà un momento di confronto tra i membri e gli iscritti, con l’obiettivo di consolidare l’organizzazione e le strategie politiche locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Domani, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 18.00, la sede dell’ Associazione Progressisti per Terra di Lavoro a Caserta, sita in via Maielli, ospiterà un’iniziativa che punta alla creazione di una nuova area politica interna al  Partito   Democratico  casertana con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il partito e dare nuovo vigore alla coalizione del campo largo in tutta la provincia. Il dibattito sarà coordinato da  Alessandro   Tartaglione, già responsabile regionale di Articolo Uno. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Capua,  Adolfo   Villani  , che introdurrà i temi centrali del confronto. La discussione vedrà la partecipazione di  Stefano   Lombardi, segretario del PD Federazione di Caserta, e  Francesco   Dinacci, segretario metropolitano del PD Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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