Caserta nasce nuova area politica del PD

Domani, giovedì 16 aprile 2026, alle 18.00, presso la sede locale, si terrà la presentazione di una nuova area politica del Partito Democratico a Caserta. L'iniziativa coinvolge rappresentanti del partito e mira a definire le linee guida e gli obiettivi per il prossimo futuro. La riunione sarà un momento di confronto tra i membri e gli iscritti, con l’obiettivo di consolidare l’organizzazione e le strategie politiche locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Domani, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 18.00, la sede dell’ Associazione Progressisti per Terra di Lavoro a Caserta, sita in via Maielli, ospiterà un’iniziativa che punta alla creazione di una nuova area politica interna al Partito Democratico casertana con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il partito e dare nuovo vigore alla coalizione del campo largo in tutta la provincia. Il dibattito sarà coordinato da Alessandro Tartaglione, già responsabile regionale di Articolo Uno. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Capua, Adolfo Villani , che introdurrà i temi centrali del confronto. La discussione vedrà la partecipazione di Stefano Lombardi, segretario del PD Federazione di Caserta, e Francesco Dinacci, segretario metropolitano del PD Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta, nasce nuova area politica del PD Notizie correlate Pd Caserta, pochi incarichi e molte correnti: la sfida della nuova segreteriaIl Partito Democratico casertano si prepara a voltare pagina con l’avvicinarsi del congresso provinciale, ma il percorso verso la nuova classe... Leggi anche: San Gimignano in volo! Nasce una nuova area per l’atterraggio di Pegaso Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Patto con la Provincia, nasce il modello pilota anti reati; Nasce il comitato Filiera Ittica Area Nord per tutelare il settore in crisi per il caso Epatite A. Caserta, nasce nuova area nel Pd: incontro dei Progressisti per rafforzare il Campo LargoCaserta – Un momento di confronto politico per rilanciare l’azione del centrosinistra sul territorio. Giovedì 16 aprile, alle ore 18, la sede ... pupia.tv Nasce la DMO Alto Casertano Campania Antica: una nuova strategia per il turismo del territorioPrende forma un ambizioso progetto di sviluppo territoriale: la DMO Alto Casertano Campania Antica, una Destination Management Organization che mette in rete oltre 52 Comuni, insieme a importanti en ... casertaweb.com Reggia di Caserta - facebook.com facebook Caserta, il vice ispettore Garofalo arrestato per mazzette non risponde al Gip x.com