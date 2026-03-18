Bottegone | 61 posti auto e bike park per la scuola King

Il Consiglio comunale di Pistoia ha approvato la creazione di un nuovo parcheggio con 61 posti auto e un bike park situato nel quartiere di Bottegone. L’intervento comprende anche un capolinea per gli autobus, destinato a migliorare la viabilità e il servizio di trasporto nelle vicinanze della scuola Martin Luther King. La realizzazione di queste strutture è stata ufficialmente autorizzata.

Il Consiglio comunale di Pistoia ha dato il via libera alla realizzazione di un nuovo parcheggio, capolinea bus e bike park per la scuola Martin Luther King nel quartiere di Bottegone. L’approvazione all’unanimità del progetto di fattibilità tecnica ed economica segna l’inizio di una fase operativa che mira a trasformare l’area in uno snodo strategico per la mobilità urbana. L’intervento si inserisce nel quadro più ampio del programma straordinario di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie, denominato Bottegone: dalla città lineare alla Smart Social City. Questo bando, finanziato con 18 milioni di euro, copre non solo la costruzione dell’opera ma anche le procedure di esproprio necessarie per liberare lo spazio richiesto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bottegone: 61 posti auto e bike park per la scuola King Articoli correlati Basket Serie C. Virtus, ancora una sconfitta . Cade al Pala King di BottegoneBottegone 75 Virtus Certaldo 69 VALENTINA’S CAMICETTE BOTTEGONE: Magnini 4, Mucciola, Biagi 23, Mazzarese 19, Gangale 7, Mati 4, Cukaj G. Faenza, apre il parcheggio nell'ex supermercato: 160 posti auto, telecamere e bike sharingProsegue il percorso di riqualificazione e potenziamento della mobilità sostenibile. Progetto per Bottegone, al via l'ultimo tassello Una raccolta di contenuti su Bottegone 61 posti auto e bike park per... Argomenti discussi: Progetto per Bottegone, ultimo cantiere al via - TVL; Consiglio comunale, via libera a un nuovo parcheggio, capolinea bus e bike park per la scuola Martin Luther King a Bottegone.