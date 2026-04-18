Toyota ha svelato la sesta versione del suo modello SUV più noto, il Rav4, durante un evento nelle colline di Malaga. La Casa giapponese ha presentato anche la nuova versione Plug-in, considerata tra le più avanzate della gamma. Il veicolo si distingue per le innovazioni tecnologiche e le migliorie rispetto ai modelli precedenti, puntando a rafforzare la propria posizione nel segmento dei veicoli ibridi e plug-in.

L’icona dei Suv, la capostipite dei veicoli a ruote alte, fa un deciso passo avanti. Toyota presenta sulle colline di Malaga la sesta edizione del Rav 4. Sbarcato sul mercato nel lontano 1994, ha venduto 15 milioni di unità nel mondo, 2,5 milioni nella sola Europa e 270 mila in Italia, dove il 70% delle auto immatricolate nel tempo è ancora in circolazione. Quando hai a che fare con una best seller di questo calibro, è sempre difficile alzare la qualità. Toyota ci riesce in virtù di aggiornamenti tecnologici d’avanguardia e grazie a una versione Phev, straordinariamente innovativa e performante. Nella filosofia della casa giapponese la versatilità della vettura è la sua qualità peculiare e risponde allo slogan: va dovunque e fa qualsiasi cosa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rav4 corre nel futuro . Al top il nuovo Plug-in

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