Toyota Rav4 2026 la prova del Suv ibrido full e plug-in | design rinnovato come va e prezzi

Il nuovo Toyota Rav4 2026 è stato presentato con un design aggiornato e una qualità costruttiva migliorata rispetto alle versioni precedenti. La vettura, disponibile con motorizzazioni ibride full e plug-in, rappresenta la sesta generazione del modello. Con cinque precedenti generazioni, il Rav4 ha raggiunto la posizione di auto più venduta al mondo nel 2025. I prezzi e le caratteristiche tecniche sono stati annunciati di recente.

Finora cinque generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia, con un nuovo Rav4 anno 20206 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Le forme della carrozzeria che erano rassicuranti adesso diventano aggressive, la lunghezza a quota 464 cm rimane praticamente identica, ma la cura nella costruzione adesso è da auto premium. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid, con un prezzo di listino a partire da 45.200 euro e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 Cv che per quella Awd-i a trazione integrale intelligente da 194 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toyota Rav4 2026, la prova del Suv ibrido full e plug-in: design rinnovato, come va e prezzi Nuova Toyota Rav4 ibrida full e plug-in: come vaL’auto più venduta del mondo poteva essere profondamente migliorata, ed è questo il messaggio perfino sorprendente di Toyota Rav4 generazione 6, anno... Byd Atto 2, arriva in Italia il Suv ibrido plug-in: come va, allestimenti e prezziPer Byd è arrivato il momento del lancio ufficiale in Italia della Atto 2 DM-i, il nuovo B-Suv ibrido plug-in della casa cinese. 2026 Toyota RAV4 vs. 2026 Honda CR-V: Hybrid SUV Battle! Temi più discussi: Toyota RAV4: allestimenti e prezzi ufficiali. Quale scegliere?; Pochi consumi, tanto spazio ma un po' di rumore: la prova della Toyota RAV4; Nuova Toyota RAV4, ecco i prezzi della plug?in da oltre 130 km in elettrico | Quattroruote.it; Toyota RAV4 2026: la nostra prova su strada, con motori e prezzi. Toyota RAV4 2026, test drive: più tecnologica ed efficiente che mai (ma sempre versatile)La nuova Toyota RAV4 propone motori ibridi di ultima generazione e tanto comfort sia su asfalto che sterrato a partire da 45.200 €. missionline.it Toyota RAV4 2026: la sesta generazione reinventa l'icona dei SUV. Più tecnologia, più spazio e un PHEV da 137 km [VIDEO]Il SUV che ha inventato la categoria torna completamente rinnovato con una nuova piattaforma software, il sistema ibrido plug-in di nuova generazione e una versione GR Sport ispirata al motorsport ... automoto.it Da Zerocento sta arrivando il Nuovo Toyota RAV4. Design completamente rivisto, tutto lo spazio di cui hai bisogno e disponibile sia Full Hybrid che Plug-in Hybrid, per il massimo delle prestazioni. Nuovo RAV 4 è più di quanto immagini. Continua a seguirci pe - facebook.com facebook Toyota RAV4, la sesta generazione ha una gamma tutta elettrificata. Si caratterizza per un design evoluto e nuovi sistemi digitali #ANSAmotori #ANSA x.com