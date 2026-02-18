Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 18 febbraio

La rassegna stampa di oggi si apre con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, a causa delle ultime novità sulla Juventus. I giornali dedicano ampio spazio alle tensioni in squadra e alle recenti decisioni della società, tra cui il possibile cambio in panchina. Un dettaglio che spicca tra le notizie è l’intervista esclusiva a un dirigente che anticipa alcune mosse per la prossima stagione.

Rugani torna sull’addio alla Juve: «Non me l’aspettavo ma il calcio è così. A 31 anni la carriera può ancora dare molto» Vlahovic Juve, il centravanti serbo non vuole lasciare i bianconeri: previsto un incontro nei prossimi giorni tra società e procuratore. Cosa filtra Icardi Juve, ecco perchè a gennaio l’affare non si è concretizzato: dalla volontà dell’argentino al veto di Spalletti, i retroscena Brambilla dopo il ko col Ravenna: «Partita strana, loro non sono secondi per caso. Su Licina dico questo» Licina Juventus, primi minuti in bianconero per l’ex gioiellino del Bayern: Brambilla gli concede i minuti finali a Ravenna Pagelle Ravenna Juventus Next Gen: Mulazzi solido e concreto, l’attacco non punge. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

