Rapina in farmacia a Napoli | arrestato un 46enne dai Carabinieri

I Carabinieri di Borgoloreto hanno arrestato un uomo di 46 anni dopo una rapina in una farmacia a Napoli. Secondo quanto ricostruito, il sospettato ha minacciato i dipendenti e si è preso 500 euro prima di essere bloccato. Su ordine del Gip, ora si trova in carcere.

Presunto autore bloccato dopo aver minacciato i dipendenti e rubato 500 euro. Su delega della Procura della Repubblica, si comunica che i Carabinieri della Stazione di Borgoloreto hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di un 46enne del posto. L'uomo è gravemente indiziato del reato di rapina aggravata avvenuta all'interno di una locale Farmacia. Dall'attività di indagine condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, sono emersi diversi elementi a carico dell'odierno indagato.

