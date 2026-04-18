Rapina in banca al Vomero partita anche una truffa collegata | ecco quale

Una rapina si è verificata presso una banca nel quartiere Vomero, attirando l’attenzione dei media locali. Contestualmente, è stata segnalata anche una truffa collegata, distribuita attraverso messaggi ingannevoli e tentativi di raggiro online. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi e sulle modalità con cui si siano sviluppate le due situazioni. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli ufficiali.

Con il clamore mediatico assunto dalla rapina alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro è nata immediatamente una nuova truffa, pronta a lucrare sull'onda lunga del colpo.Ieri pomeriggio un individuo, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, ha contattato telefonicamente una.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Ieri in Campania: rapina in banca al Vomero, è ancora caccia ai banditiTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedi 16 aprile 2026. Rapina al Vomero: sui social impazza il “terno della banca”Tempo di lettura: 2 minuti“Scusate ma che è success? Mi pare che è success na rapina“. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terrore a Napoli, rapina in banca al Vomero e clienti presi in ostaggio. Ecco cosa è accaduto; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina in banca al Vomero, ecco il tunnel scavato dai ladri: la ricostruzione 3dEcco l'eleborazione tridimensionale degli scavi fatti dalla banda di ladri che ha assaltato la banca al Vomero. I rilevi sono stati effettuati sotto il caveau dal Geologo Gianluca Minin. ilmattino.it Rapina in banca al Vomero, ecco il tunnel scavato dai ladri: la ricostruzione 3d facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com