Rapina in banca al Vomero | il momento dell' ingresso nella filiale dei 3 malviventi
Tre uomini armati sono entrati in una filiale bancaria nel quartiere Vomero, in città. È stato diffuso un video che mostra il momento dell’ingresso dei tre malviventi all’interno della banca. La rapina si è verificata di recente, ma non sono ancora state rese note le eventuali conseguenze o dettagli ulteriori sull’accaduto. La polizia sta indagando sugli eventi e sulla dinamica dell’episodio.
Rapina in banca al Vomero, ecco il video dei 3 malviventi che entrano all'interno della filiale. Visualizza questo post su.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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