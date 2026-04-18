Rapina in banca al Vomero | il momento dell' ingresso nella filiale dei 3 malviventi

Tre uomini armati sono entrati in una filiale bancaria nel quartiere Vomero, in città. È stato diffuso un video che mostra il momento dell’ingresso dei tre malviventi all’interno della banca. La rapina si è verificata di recente, ma non sono ancora state rese note le eventuali conseguenze o dettagli ulteriori sull’accaduto. La polizia sta indagando sugli eventi e sulla dinamica dell’episodio.