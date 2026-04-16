Oggi alle 16, un gruppo di agenti speciali ha effettuato un intervento all’interno di una filiale bancaria nel quartiere Arenella di Napoli. La polizia ha eseguito un blitz nel Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel corso del quale sono state avviate indagini per una rapina avvenuta recentemente. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui sospettati o sui dettagli dell’operazione.

Blitz dei GIS nella filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli: alle 16.40 gli uomini del Gruppo di Intervento Speciale, giunti da Livorno, hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito ponendo fine a ore di tensione. Le "teste di cuoio" sono a caccia dei rapinatori, che sarebbero tre. Non si esclude però che la banda abbia già guadagnato la fuga attraverso un cunicolo o un buco scavato nella parete o nel pavimento. Intanto sono stati liberati tutti gli ostaggi: si tratta di 25 persone, messe in salvo e affidate alle cure dei sanitari. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina al Vomero, blitz dei GIS all’interno della filiale del Crédit Agricole: caccia ai rapinatori

Notizie correlate

Napoli, rapina in banca al Vomero: criminali barricati con ostaggi nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro - VIDEOL’area è stata immediatamente isolata: i carabinieri hanno cinturato l’edificio che ospita la banca, mentre gli investigatori stanno cercando di...

Rapina in banca a Napoli: ostaggi liberati dopo il blitz dei Carabinieri al VomeroRapina al Credit Agricole di Napoli, ore di tensione nel quartiere Arenella Mattinata di forte tensione a Napoli, dove una rapina in banca si è...

Contenuti e approfondimenti

Napoli, rapina al Crédit Agricole: ostaggi liberati dopo ore di paura al VomeroMomenti di forte tensione questa mattina a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una rapina in banca si è trasformata in un vero e proprio sequestro con ostaggi. Tutto è accaduto all’interno di una filia ... affaritaliani.it

Napoli, rapina al Crédit Agricole del Vomero: banditi barricati in banca, carabinieri circondano la zonaAl momento le notizie sono ancora frammentarie. Appena la situazione sarà più definita procederemo con gli aggiornamenti ... ilgazzettinovesuviano.com