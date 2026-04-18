Un colpo in banca a Napoli ha coinvolto un gruppo di criminali che ha scavato un tunnel a mano, creando un passaggio sotterraneo che attraversava parte della città. La rapina, durata settimane, ha visto i banditi lavorare con abilità e precisione, dimostrando grande esperienza nel metodo adottato. Il tunnel si trova in una zona a rischio frana, aumentando i rischi legati all’operazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Non una fuga improvvisata, ma un’opera studiata nei minimi dettagli, scavata centimetro dopo centimetro nel cuore della città. È il retroscena inquietante della rapina alla filiale Credit Agricole di Napoli, dove i banditi sono riusciti a dileguarsi attraverso un tunnel sotterraneo lungo circa 12 metri, realizzato interamente a mano in un terreno ad alto rischio frana. Un lavoro che, secondo il geologo Gianluca Minin – consulente impegnato nelle indagini – avrebbe richiesto settimane di preparazione e competenze specifiche. “Gente esperta, capace di orientarsi e di operare in condizioni difficili”, è la valutazione tecnica emersa dopo i primi rilievi effettuati nel cunicolo, alto tra i 70 e i 90 centimetri.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina in banca a Napoli, tunnel scavato a mano e a rischio frana: “Banditi esperti, settimane di preparazione”

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