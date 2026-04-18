Rapina a Napoli il geologo Minin rivela | Tunnel scavato a mano Il video 3d degli scavi sotto la banca

Un tunnel scavato a mano sotto piazza Medaglie d'Oro a Napoli è stato scoperto dopo una rapina. Il geologo Gianluca Minin ha analizzato i lavori di scavo, ripercorrendo i cunicoli e creando una mappa tridimensionale degli scavi. Un video 3D mostra i passaggi sotto la strada, evidenziando le tecniche di scavo utilizzate. La scoperta riguarda la presenza di un passaggio sotterraneo non autorizzato collegato alla zona della banca.

"Il tunnel sotto piazza Medaglie d'Oro è stato scavato a mano", ha spiegato a Fanpage.it il geologo Gianluca Minin, che dopo la rapina ha ripercorso il cunicolo, facendone una mappatura 3d. "È instabile, i banditi hanno rischiato il crollo durante la fuga".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rapina in banca a Napoli, spunta l'ipotesi di una "talpa" | La banda "aveva scavato un tunnel ausiliario"Prosegue la caccia alla banda di malviventi che giovedì 16 aprile ha rapinato la filiale Crédit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere... Rapina a Napoli, il geologo ricostruisce lo scavo effettuato dai ladri sotto la banca colpitaI Carabinieri di Napoli hanno diffuso un video che mostra l’elaborazione tridimensionale degli scavi effettuati dai ladri che il 16 aprile hanno... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; La rapina da film in una banca di Napoli; Napoli, rapina in banca: ladri fuggiti attraverso le fogne. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina Banca a Napoli: clienti arrabbiati, il geologo Minin nel sottosuoloA un giorno dalla rapina al Vomero, emergono le preoccupazioni dei correntisti della filiale Crédit Agricole, che continuano a chiedere chiarimenti e aggiornamenti sui propri beni. ilmattino.it Elaborazione tridimensionale degli scavi effettuati sotto il caveau, commentata dal Dott. Geologo Gianluca Minin, in relazione alla rapina avvenuta alla banca Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'oro, a Napoli, lo scorso 16 aprile. facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com