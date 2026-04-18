Rapina in banca a Napoli il tunnel scavato a mano e a rischio frana | Banditi esperti settimane di preparazione

Durante la notte, è stata scoperta una rapina in una banca nel centro della città. Gli investigatori hanno trovato un tunnel scavato a mano lungo circa 12 metri e di larghezza tra i 70 e i 90 centimetri, realizzato in un terreno con rischio di frane. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove e cercando di ricostruire i passaggi dei criminali, che sembrano aver pianificato l’azione con settimane di anticipo.

Un tunnel scavato a mano, lungo 12 metri e altro tra i 70 e i 90 centimetri, in un terreno a rischio frana. Elementi che lasciano ipotizzare al geologo Gianluca Minin, professionista che sta aiutando nelle indagini, che i banditi entrati in azione nella filiale Credit Agricole a Napoli fossero esperti. Perché per allestire quella via di fuga “ci sono volute settimane di preparazione”. Mentre proseguono le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del colpo, che si pensa siano almeno cinque, sono stati eseguiti diversi esami sul cunicolo usato dai criminali per fuggire dalla banca dopo la rapina. Sabato mattina sono stati effettuati sopralluoghi da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia Napoli Vomero, assieme a personale Abc, la municipalizzata che gestisce l’acqua a Napoli, e speleologi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rapina in banca a Napoli, il tunnel scavato a mano e a rischio frana: “Banditi esperti, settimane di preparazione” Notizie correlate Rapina a Napoli, il geologo Minin rivela: “Tunnel scavato a mano”. Il video 3d degli scavi sotto la banca"Il tunnel sotto piazza Medaglie d'Oro è stato scavato a mano", ha spiegato a Fanpage. Rapina in banca a Napoli, spunta l'ipotesi di una "talpa" | La banda "aveva scavato un tunnel ausiliario"Prosegue la caccia alla banda di malviventi che giovedì 16 aprile ha rapinato la filiale Crédit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Nuovi dettagli sulla rapina in banca messa a segno il 16 aprile al Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro di Napoli. I ladri hanno svaligiato decine di cassette di sicurezza dal caveau e poi sono fuggiti attraverso le fogne. In un video diffuso dai carabinieri, il g - facebook.com facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com