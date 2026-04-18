Rapina in banca a Napoli spunta l' ipotesi di una talpa | La banda aveva scavato un tunnel ausiliario

A Napoli si è verificata una rapina in banca, con gli investigatori che stanno valutando l'ipotesi di una persona interna alla squadra criminale. La banda avrebbe anche scavato un tunnel secondario per facilitare l'accesso alla filiale. Gli inquirenti non escludono che ci fosse un basista che avrebbe fornito dettagli vitali alla banda durante il colpo. Le indagini continuano per chiarire tutti i passaggi dell'operazione.

Prosegue la caccia alla banda di malviventi che giovedì 16 aprile ha rapinato la filiale Crédit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Arenella, a Napoli. I reati ipotizzati sono rapina aggravata e sequestro di persona. Intanto, spunta l'ipotesi di un basista, una possibile "talpa" che abbia fornito informazioni cruciali al gruppo, legate alla vita interna della banca., Secondo quanto scrive Il Mattino, che riporta le prime ipotesi degli inquirenti, l'eventuale "talpa" potrebbe aver verificato la consistenza del pavimento che divide la zona dell'antisala rispetto al vano che ospita le cassette di sicurezza. In pratica, potrebbe aver capito che sfondare il pavimento del vano sarebbe stato estremamente più complicato che farlo dall'antisala.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rapina in banca a Napoli, spunta l'ipotesi di una "talpa" | La banda "aveva scavato un tunnel ausiliario" Notizie correlate Leggi anche: Rapina banca Vomero, la beffa grazie a un insospettabile: «Caccia agli uomini talpa» Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi. Caccia alla ‘banda del buco’Caccia all’uomo a Napoli per assicurare alla giustizia i rapinatori che hanno svaligiato un caveau di una filiale del Credit Agricole al Vomero,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina Banca a Napoli: clienti arrabbiati, il geologo Minin nel sottosuoloA un giorno dalla rapina al Vomero, emergono le preoccupazioni dei correntisti della filiale Crédit Agricole, che continuano a chiedere chiarimenti e aggiornamenti sui propri beni. ilmattino.it Rapina in banca a Napoli: le immagini del tunnel scavato dai ladri facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com