Nelle ultime settimane si è verificata una rapina in una banca del quartiere Vomero. Le indagini hanno portato alla luce che tra le persone coinvolte ci sarebbe stato un individuo che si sarebbe mosso ripetutamente nella zona, senza destare sospetti. Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca di alcuni uomini considerati coinvolti nel colpo, mentre si cerca di capire il ruolo di una persona che avrebbe avuto un ruolo insospettabile nel caso.

C’è un insospettabile in questa storia. Uno che è andato su e giù, per settimane se non addirittura mesi. Passava inosservato, magari indossava una tuta da lavoro, comunque ha avuto modo di studiare bene l’ambiente. Tipo: ha avuto la possibilità di verificare la consistenza (o la tenuta) del pavimento che divide la zona dell’antisala rispetto al vano che ospita le cassette di sicurezza. Ha avuto la possibilità di capire che sfondare il pavimento nel vano che ospita le cassette di sicurezza era impossibile; ma che invece sbucare dall’antisala sarebbe stato un gioco da ragazzi. È stato questo il primo passo della pianificazione del colpo messo a segno giovedì mattina.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rapina banca Vomero, la beffa grazie a un insospettabile: «Caccia agli uomini talpa»

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