Rapina in banca a Napoli le voci dei clienti | Si entrava come in un supermercato

Da lapresse.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rapina si è verificata in una banca di Napoli, attirando l’attenzione dei clienti presenti al momento. Alcuni testimoni hanno riferito che l’accesso alla filiale avveniva in modo semplice, come si fosse entrati in un supermercato. Durante l’evento, un assedio di forze di polizia non ha impedito ai ladri di fuggire, secondo quanto riferito da uno dei clienti, che ha notato la loro uscita dalle fogne.

“In questa banca si entra con la stessa semplicità di un supermercato e non credevo che con quell’assedio di forze di polizia i ladri riuscissero a scappare comodamente dalle fogne”. Così uno dei clienti della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli che ha subito una rapina giovedì mattina. “Non è tanto il valore economico ma soprattutto quello affettivo degli oggetti che ci hanno portato via” hanno sottolineato i derubati. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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