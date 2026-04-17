Rapina in banca a Napoli le voci dei clienti | Si entrava come in un supermercato

Una rapina si è verificata in una banca di Napoli, attirando l’attenzione dei clienti presenti al momento. Alcuni testimoni hanno riferito che l’accesso alla filiale avveniva in modo semplice, come si fosse entrati in un supermercato. Durante l’evento, un assedio di forze di polizia non ha impedito ai ladri di fuggire, secondo quanto riferito da uno dei clienti, che ha notato la loro uscita dalle fogne.

“In questa banca si entra con la stessa semplicità di un supermercato e non credevo che con quell’assedio di forze di polizia i ladri riuscissero a scappare comodamente dalle fogne”. Così uno dei clienti della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli che ha subito una rapina giovedì mattina. “Non è tanto il valore economico ma soprattutto quello affettivo degli oggetti che ci hanno portato via” hanno sottolineato i derubati. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rapina in banca a Napoli, le voci dei clienti: "Si entrava come in un supermercato" Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione Notizie correlate Rapina in banca a Napoli: "Serve assistenza per lavoratori e clienti per superare le conseguenze di un evento così traumatico"“Siamo vicini alle lavoratrici e ai lavoratori della filiale Crédit Agricole di Napoli coinvolti nella drammatica rapina avvenuta all’Arenella. Leggi anche: Rapina a Napoli, clienti nel panico davanti alla banca dopo le cassette di sicurezza violate: "Fateci entrare" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina in banca a Napoli, caccia ai ladri; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi. Napoli, rapina in banca con ostaggi. Tutti salvi, fuggiti i ladri attraverso un un bucoUna rapina da film quella messa a segno ieri 16 aprile a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie ... iltempo.it Rapina in banca a Napoli, come sono entrati? Il buco nel pavimento e il tunnel scavato per mesi senza farsi scoprireSul luogo della rapina alla banca Credit Agricole a Napoli ci sono anche gli uomini della azienda municipalizzata Abc. Gli operai dovranno infatti aiutare le forze dell'ordine e ... ilgazzettino.it È passato mezzogiorno quando un uomo che cammina davanti alle vetrine di una banca, in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, si accorge di assistere nientemeno che a una rapina in diretta. Parte la chiamata al 112 e pochi minuti dopo arrivano sul posto divers facebook Napoli, rapina da film in banca al Vomero: ostaggi, cassette svuotate e clienti nel caos davanti alla filiale x.com