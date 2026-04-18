Rapina in banca a Napoli la ricostruzione 3D del cunicolo scavato sotto il caveau

Giovedì 16 aprile 2026, una banda di rapinatori professionisti ha preso di mira una banca nel centro di Napoli, mettendo in atto una rapina che ha tenuto l’intera città con il fiato sospeso per diverse ore. Durante l’azione, i malviventi hanno scavato un cunicolo sotto il caveau, e nelle ultime ore è stata realizzata una ricostruzione 3D di questa operazione. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per identificare i responsabili.

E’ caccia alla banda di rapinatori professionisti che giovedì 16 aprile 2026, intorno a mezzogiorno, ha tenuto con il fiato sospeso per ore la città con una rapina da film. I ladri hanno razziato parte del contenuto di decine di cassette di sicurezza dal caveau del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero, prima di fuggire passando per le fogne. In un video diffuso dai carabinieri, il geologo Gianluca Minin mostra l’elaborazione grafica degli scavi effettuati sotto il caveau. La banda si è servita del cunicolo per realizzare il colpo e scappare con il bottino (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rapina in banca a Napoli, la ricostruzione 3D del cunicolo scavato sotto il caveau Rapina in banca a Napoli, la ricostruzione 3D del cunicolo scavato sotto il caveau Notizie correlate Rapina in banca a Napoli, dentro il cunicolo scavato sotto il caveau: la video-ricostruzione 3D dei carabinieriHanno scavato un cunicolo partendo dal sistema fognario per passare esattamente sotto il caveau. Rapina a Napoli, il geologo Minin rivela: “Tunnel scavato a mano”. Il video 3d degli scavi sotto la banca"Il tunnel sotto piazza Medaglie d'Oro è stato scavato a mano", ha spiegato a Fanpage. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a Napoli, l'ingresso dei banditi in un video del Tg1: così sono entrati in bancaÈ caccia alla banda di rapinatori professionisti che giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, ha tenuto con il fiato sospeso per ore la città con una rapina da film ... leggo.it “Rapina in banca al Vomero, si cercano indizi nel sottosuolo per trovare le tracce lasciate dai malviventi. In campo anche il Dott. Geologo Gianluca Minin, sceso nelle fogne per tentare di capire come hanno agito i banditi”. Fonte Il Mattino facebook Rapina nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi: sequestrato per un'ora. Nel 2023 Filippi era stato indagato dall’antimafia di Venezia in merito all’attentato intimidatorio nei confronti di un giornalista, accusa poi archiviata. Rivedi l’inchiesta: bit.ly/cosaveneta x.com