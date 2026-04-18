Nella città di Napoli, i carabinieri hanno ricostruito tramite una video-ricostruzione in 3D i dettagli di una rapina in banca. Gli investigatori hanno accertato che un gruppo di individui ha scavato un cunicolo partendo dal sistema fognario, passando sotto il caveau, in modo da entrare nell’area protetta senza essere notati. Il lavoro di scavo si è protratto per mesi, rimanendo nascosto al controllo delle forze dell’ordine.

Hanno scavato un cunicolo partendo dal sistema fognario per passare esattamente sotto il caveau. Un lavoro durato mesi, settimane, effettuato nel sottosuolo, del quale nessuno si è accorto. In questo modo i rapinatori che hanno assaltato e rapinato la filiale del Credit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro a Napoli sono riusciti ad eludere i controlli. L’elaborazione tridimensionale degli scavi effettuati sotto il caveau è stata eseguita dal geologo Gianluca Minin, che l’ha messa a disposizione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli impegnati nelle indagini sul rapina a mano armata con sequestro di 25 ostaggi, e ne ha permesso la diffusione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rapina in banca a Napoli, dentro il cunicolo scavato sotto il caveau: la video-ricostruzione 3D dei carabinieri

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