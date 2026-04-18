Rapina in banca a Napoli | il video dei banditi che entrano e sprangano le porte

Due registrazioni mostrano l’ingresso di due uomini in una banca di Napoli, vestiti con tute da lavoro, cappellini e maschere che coprono il volto. Nei filmati si vede come i rapinatori entrano all’interno, colpiscono le porte blindate e le sventrano con strumenti metallici. L’episodio si è verificato durante l’orario di apertura, senza che i clienti presenti si rendessero immediatamente conto di quanto stesse accadendo. La polizia sta analizzando i video e le testimonianze raccolte sul luogo.

Tute da operaio, cappellini e maschere a proteggere il volto e capo chino: ci sono due video, girati dalle telecamere interne della filiale del Credit Agricole di piazza delle Medaglie d’Oro, a Napoli, che ritraggono tre componenti della banda che giovedì scorso ha portato a termine il colpo ai danno della banca trafugando almeno una quarantina di cassette di sicurezza dal caveau. Nel primo dei due video si vedono i tre entrare con fare circospetto in banca come fossero clienti. Nel secondo si vede uno dei tre sbarrare una porta anti panico con un palo di ferro. Le immagini sono al vaglio degli investigatori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rapina in banca a Napoli: il video dei banditi che entrano e sprangano le porte Notizie correlate Leggi anche: Il video dei rapinatori della banca Crédit Agricole a Napoli: entrano camuffati e con un bastone bloccano le porte Rapina a Napoli, irruzione dei GIS dentro la banca: banditi spariti nel nullaTempo di lettura: 2 minutiMomenti di alta tensione nel quartiere Arenella, a Napoli, dove una rapina in banca ha tenuto con il fiato sospeso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina in banca, in un video tre banditi mentre entrano in filialeRipresi dalle telecamere interne: tute da operaio, capo chino e volto coperto. In corso nuovi sopralluoghi dei carabinieri sul cunicolo utilizzato dai banditi (ANSA) ... ansa.it Nuovi dettagli sulla rapina in banca messa a segno il 16 aprile al Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro di Napoli. I ladri hanno svaligiato decine di cassette di sicurezza dal caveau e poi sono fuggiti attraverso le fogne. In un video diffuso dai carabinieri, il g facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com