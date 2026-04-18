Il video dei rapinatori della banca Crédit Agricole a Napoli | entrano camuffati e con un bastone bloccano le porte
Lo scorso 16 aprile, una rapina si è verificata in una filiale della banca Crédit Agricole a Napoli. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato il momento in cui tre individui, coperti da cappucci e maschere, sono entrati nell'edificio. Uno di loro ha utilizzato un bastone per bloccare una delle porte d’ingresso, impedendo l’accesso a eventuali clienti o dipendenti. La scena è stata catturata nelle immagini visionate dai media locali.
Fanpage.it ha visionato i video delle telecamere della banca Crédit Agricole rapinata a Napoli lo scorso 16 aprile: tre membri della banda entrano nella filiale dall'ingresso principale e bloccano una delle porte con un grosso bastone.🔗 Leggi su Fanpage.it
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