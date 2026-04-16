A Napoli, nella filiale di una banca in piazza Medaglie d'Oro, si è verificata una rapina durante la quale alcuni clienti sono stati presi in ostaggio. L'intervento dei Carabinieri ha portato alla liberazione degli ostaggi, che si trovavano all'interno dell'edificio al momento dell'azione. La situazione si è conclusa con l'arresto del responsabile e senza ulteriori incidenti. La scena è stata ricostruita dagli agenti sul posto.

Rapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in piazza Medaglie D’oro. I rapinatori si sono barricati all’interno con degli ostaggi. Alle 12.47 è iniziato l’intervento dei carabinieri, i militari hanno messo l’area in sicurezza. Alle 13.36 gli ostaggi sono stati liberati e sei persone hanno fatto ricorso a cure mediche. Le condizioni non risultano gravi ma da fonti interne risulta che tutto sia dovuto alla paura. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO .🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, ostaggi liberati dai carabinieri

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