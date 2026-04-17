Una rapina si è verificata nel corso della giornata in una filiale bancaria nel quartiere Vomero di Napoli, coinvolgendo il furto di beni e valori custoditi nelle cassette di sicurezza. L’episodio si è svolto all’interno di una filiale di una banca internazionale, situata in piazza Medaglie d’Oro, e ha portato alla sottrazione di contenuti da parte di alcuni individui. Al momento, non sono state rese note le modalità esatte del colpo o l’ammontare dei beni sottratti.

Una rapina da film a Napoli e la domanda ora è: cosa succede davvero ai beni e valori custoditi nelle cassette di sicurezza quando qualcosa va storto? Il colpo è avvenuto in pieno giorno nella filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, al Vomero. Almeno tre rapinatori (forse il doppio) hanno sequestrato 25 persone tra clienti e dipendenti, per poi sparire attraverso un cunicolo sotterraneo, dopo aver forzato decine, forse centinaia, di cassette di sicurezza. Il bottino? Ancora da quantificare, ma si parla di oltre un milione di euro. A differenza di una rapina “tradizionale”, qui il valore dipende da ciò che i clienti avevano deciso di custodire e soprattutto da quanto saranno in grado di dimostrarlo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rapina in banca a Napoli: svuotate le cassette di sicurezza. E ora chi paga?

Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione

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