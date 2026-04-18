Rapina in banca a Napoli come funzionano le cassette di sicurezza?

Il 17 aprile si è verificata una rapina in una banca di Napoli, attirando l’attenzione sulla gestione delle cassette di sicurezza. La vicenda ha portato a interrogativi sulla sicurezza degli ambienti bancari e sulla tutela dei beni custoditi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre i clienti si chiedono come vengono garantite le garanzie per i propri oggetti di valore. La situazione ha sollevato discussioni sulla normativa vigente e sui controlli di sicurezza adottati dalle istituzioni finanziarie.

Sì, ai sensi dell'art. 1839 del Codice Civile, la banca è responsabile dell'idoneità e della custodia dei locali, nonché dell'integrità della cassetta., Generalmente no. La giurisprudenza prevalente ritiene che il furto sia un evento prevedibile, proprio il rischio che il servizio di custodia mira a prevenire., Deve provare che il furto sia avvenuto per causa a lei non imputabile, dimostrando di aver adottato tutti i sistemi di sicurezza tecnologici più avanzati e idonei., Poiché la banca non conosce il contenuto (per riservatezza), spetta al cliente l'onere della prova. Può usare testimonianze, fotografie, inventari, fatture d'acquisto o denunce pregresse.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rapina in banca a Napoli, come funzionano le cassette di sicurezza? Notizie correlate Rapina in banca a Napoli: svuotate le cassette di sicurezza. E ora chi paga?Una rapina da film a Napoli e la domanda ora è: cosa succede davvero ai beni e valori custoditi nelle cassette di sicurezza quando qualcosa va... Rapina in banca a Napoli, una cliente svela che "hanno aperto le cassette di sicurezza col cacciavite"Lunghe file davanti alla filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, svaligiata da rapinatori armati nel pomeriggio di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina Banca a Napoli: clienti arrabbiati, il geologo Minin nel sottosuoloA un giorno dalla rapina al Vomero, emergono le preoccupazioni dei correntisti della filiale Crédit Agricole, che continuano a chiedere chiarimenti e aggiornamenti sui propri beni. ilmattino.it Rapina in banca a Napoli: le immagini del tunnel scavato dai ladri facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com