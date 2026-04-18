Rapina da film | tunnel sotterraneo e maschere di star per colpire la banca

Lo scorso giovedì, tre uomini hanno fatto irruzione in una filiale bancaria di piazza Medaglie d’Oro, coprendosi il volto con maschere che rappresentavano celebrità di Hollywood. La rapina si è svolta con un piano accurato, coinvolgendo un tunnel sotterraneo come via di accesso alla banca. Nessuno dei clienti o del personale presenti è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Tre uomini con il volto coperto dalle sembianze di celebri attori hollywoodiani hanno fatto irruzione nella filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro lo scorso giovedì, dando il via a una rapina pianificata nei minimi dettagli. Le immagini catturate dai sistemi di sorveglianza mostrano la violenza dell’azione: mentre un membro del gruppo utilizzava un bastone per bloccare la porta antipanico, gli altri penetravano nell’istituto bancario con estrema rapidità. L’infiltrazione millimetrica tra tunnel e fognature. La fuga dei malviventi non è avvenuta attraverso le vie d’uscita ordinarie, ma tramite un percorso sotterraneo preparato con una precisione quasi maniacale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina da film: tunnel sotterraneo e maschere di star per colpire la banca Notizie correlate Leggi anche: Napoli, rapina da film: blitz dei corpi speciali in banca, la fuga dei ladri con maschere da vip Le maschere di attori famosi e le fuga nelle fogne. E’ caccia alla banda della rapina da film alla banca a NapoliNapoli, 17 aprile 2026 – Hanno sfondato la vetrata della banca con un’auto ariete. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, tunnel scavato fino al caveau: rapina da film alla banca; Rapinatori gentili, parlavano in dialetto. Colpo clamoroso in banca: il tunnel, le tute da operai e un buco per la fuga nei cunicoli; Rapina da film in banca a Napoli. Gli ostaggi: I banditi erano sicuri di ciò che facevano - L'Unione Sarda.it; Rapina in banca a Napoli, cosa sappiamo: le indagini su alcuni quartieri e quel precedente del 2018 della banda del buco. Napoli, tunnel scavato fino al caveau: rapina da film alla bancaIl colpo ai danni della filiale Crédit Agricole nel quartiere Vomero sarebbe stato preparato per mesi. Le indagini si concentrano sul percorso sotterraneo ... giornaledibrescia.it Caccia alla banda della rapina da film a Napoli: la fuga nelle fogne, il bottino non ancora quantificato, le indaginiAlmeno cinque le persone che hanno fatto irruzione nella filiale del Credit Agricole e svuotato le cassette di sicurezza nel corso della trattativa con le forze dell’ordine per liberare gli ostaggi ... quotidiano.net #Napoli La rapina in banca da film. Ancora da quantificare il valore del bottino. Investigatori al lavoro sul DNA trovato sugli attrezzi usati. Si rafforza l’ipotesi della talpa interna. Il geologo “È gente esperta”. La cronaca di @simone.zazzera facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com