A Napoli è in corso un’operazione di polizia legata a una rapina in banca avvenuta ieri. La banda ha utilizzato un’auto ariete per sfondare la vetrata dell’istituto di credito, poi sono scesi con maschere che raffiguravano attori americani noti, simili a quelle usate in un famoso film di rapine. La fuga dei criminali ha coinvolto anche le fogne della città, rendendo difficile l’intervento delle forze dell’ordine.

Napoli, 17 aprile 2026 – Hanno sfondato la vetrata della banca con un’auto ariete. Sono scesi e, indossando maschere raffiguranti attori americani famosi (stile Point Break, il film con Patrick Swayze e Keanu Reeves, nel quale i rapinatori si camuffavano con maschere dei presidenti Usa). Hanno preso 25 persone in ostaggio, svuotato le cassette di sicurezza e sono fuggiti attraverso alcuni cunicoli della rete fognaria. Tutto in tempo utile prima che i reparti d’assalto delle forze dell’ordine, che avevano nel frattempo circondato l’edificio, facessero irruzione nei locali della banca. La rapina da film. Una vera e propria “ rapina da film ”, quella andata in scena ieri nel primo pomeriggio alla filiale del Credit Agricole del quartiere Arenella, con attimi di paura e fortissima tensione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le maschere di attori famosi e le fuga nelle fogne. E’ caccia alla banda della rapina da film alla banca a Napoli

Notizie correlate

La dinamica della rapina da film a Napoli, ostaggi “trattati bene” e fuga nelle fogne: caccia alla bandaNapoli, In queste ore si ricostruisce la dinamica di quella che ormai tutti definiscono la “rapina dell’anno”.

Rapina Napoli, svaligiata la banca del Vomero: 25 ostaggi, i ladri mascherati da attori, razziate le cassette di sicurezza, la fuga dalle fogneIl terrore arriva all'improvviso e ha i corpi e i volti mascherati di tre uomini che fanno irruzione in una banca del quartiere Arenella.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La dinamica della rapina in banca a Napoli, i banditi avevano maschere da attori: il racconto degli ostaggi; Napoli, rapina in banca: 25 persone in ostaggio, poi la fuga dei banditi mascherati da attori nella rete fogn…; Rapina in banca a Napoli, banditi barricati e clienti presi in ostaggio (liberati dalle vetrate). In arrivo le teste di cuoio. I rapinatori indossano maschere da attori; Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori con maschere di attori famosi si danno alla fuga.

Le maschere di attori famosi e le fuga nelle fogne. E’ caccia alla banda della rapina da film alla banca a NapoliCinque persone hanno fatto irruzione nella filiale del Credit Agricole e svuotato le cassette di sicurezza nel corso della trattativa con le forze dell’ordine per liberare gli ostaggi ... quotidiano.net

«I banditi indossavano le maschere degli attori»: il racconto degli ostaggi dopo la rapina al VomeroÈ caccia ai banditi che, nella tarda mattinata di giovedì 16 aprile 2026, hanno assaltato la filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero ... ilmattino.it

Questo è l'interno della banca rapinata nella giornata di ieri,a Napoli - facebook.com facebook

La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. x.com