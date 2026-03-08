Nella notte a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, alcuni ladri sono entrati nella villa sotto sequestro di un imprenditore ucciso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La proprietà si trova in una zona isolata e protetta, e al momento non sono stati ancora identificati i responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ladri in azione nella notte a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) nella villa di Franco Vitolo, l’ imprenditore ucciso sabato scorso e per la cui morte è finita in carcere la moglie che, secondo la Procura di Nocera Inferiore, lo avrebbe aggredito, colpendolo con un’arma da taglio. A poche ore dai funerali, celebrati ieri mattina a Pagani, i ladri si sono introdotti nell’ abitazione di viale Degli Aranci, sotto sequestro da una settimana. Al momento il bottino prelevato è ancora in corso di quantificazione. Gli investigatori, tuttavia, ritengono che l’irruzione dei ladri non avrà alcuna incidenza sul quadro investigativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ladri nella villa sotto sequestro dell’imprenditore ucciso nel Salernitano

