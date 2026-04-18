Rapina banca l' ipotesi del basista e quello che non torna - il VIDEO del cunicolo

Le indagini sulla rapina avvenuta giovedì 16 aprile in una filiale bancaria a Napoli sono ancora in corso, con pochi dettagli confermati finora. La rapina si è verificata in una delle filiali di piazza Medaglie d'Oro e l'intera operazione è stata documentata da un video che mostra un cunicolo utilizzato dai responsabili. Gli investigatori stanno analizzando vari aspetti dell'episodio, ma ancora non ci sono certezze su alcuni elementi chiave.