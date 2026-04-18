Rapina banca l' ipotesi del basista e quello che non torna - il VIDEO del cunicolo
Le indagini sulla rapina avvenuta giovedì 16 aprile in una filiale bancaria a Napoli sono ancora in corso, con pochi dettagli confermati finora. La rapina si è verificata in una delle filiali di piazza Medaglie d'Oro e l'intera operazione è stata documentata da un video che mostra un cunicolo utilizzato dai responsabili. Gli investigatori stanno analizzando vari aspetti dell'episodio, ma ancora non ci sono certezze su alcuni elementi chiave.
Sono pochi i punti certi nelle indagini sulla rapina alla filiale n. 10 di Napoli del Credit Agricole, in piazza Medaglie d'Oro, giovedì 16 aprile. L'auto con la targa di cartaLa prima cosa notata dagli inquirenti è stata un'auto parcheggiata nei pressi dell'uscita dell'istituto con una targa.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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