Una rapina avvenuta a Napoli ha attirato l’attenzione internazionale per i dettagli insoliti legati ai responsabili. Gli autori dell’assalto hanno utilizzato maschere di Hollywood e collant per coprirsi il volto, mostrando sicurezza e determinazione senza apparire violenti. La scena si è svolta in modo accurato, con l’uso di cunicoli e mezzi di copertura che hanno complicato le indagini. I fatti sono ora al centro di un’attenzione globale, sollevando molte domande sulla dinamica dell’evento.

Estremamente sicuri di loro stessi e determinati, non aggressivi. Alcuni sono entrati in azione coprendosi il volto con dei collant, come nei film degli anni ’70, altri indossavano maschere di attori di Hollywood. Uno aveva “un pantalone tipo quello dei corrieri”. Forse erano armati, forse no, date le pistole sceniche rinvenute e sequestrate. Non davano l’idea di essere stranieri, qualcuno sostiene che erano napoletani. (CARABINIERI FOTO) – Notizie.com Di loro, oltre alle pistole finte, all’indomani del colpo alla...🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Maschere, cunicoli e segreti di famiglia: tutto quello che non torna nella rapina di Napoli che ha già fatto il giro del mondo

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È da 12 ore che si dice che i rapinatori indossassero maschere di attori, eppure nessuno ha ancora specificato di quali attori si trattasse. Mai possibile che nessuno abbia riconosciuto neanche un attore o capito almeno di quale livello Brad Pitt Massimo Bol - facebook.com facebook

#Chivu a Sky: "Ho avuto il coraggio di non indossare maschere. Ecco cosa può fare la differenza per lo #Scudetto" x.com