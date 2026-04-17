Sono fuggiti lì Rapina in banca a Napoli la notizia sui ladri è appena arrivata

Una rapina si è verificata in una banca nel quartiere di Napoli, presso la filiale numero dieci del Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro. Secondo le prime notizie, i ladri sono fuggiti in modo insolito, e la vicenda sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La rapina ha coinvolto un consistente bottino e si distingue per le modalità con cui è stata portata a termine. La situazione è attualmente sotto indagine.

Il colpo messo a segno alla filiale numero dieci del Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro sembra destinato a passare alla storia della cronaca partenopea non solo per l’entità del bottino, ma soprattutto per le modalità surreali con cui si è svolto. Napoli si conferma ancora una volta un teatro a cielo aperto dove perfino un evento drammatico come una rapina in banca riesce a tingersi di sfumature grottesche, quasi fossero uscite dalla penna di un commediografo o da una vecchia pellicola con protagonista Totò. Gli ostaggi, una volta tornati alla libertà, hanno dipinto un quadro che oscilla tra il terrore iniziale e una gestione del sequestro che molti hanno definito paradossalmente gentile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sono fuggiti lì”. Rapina in banca a Napoli, la notizia sui ladri è appena arrivata Notizie correlate “Chi erano!”. Rapina in banca a Napoli, solo ora la notizia sui ladri: racconto shock degli ostaggiLa rapina avvenuta giovedì 16 aprile presso la filiale della Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel pieno centro del quartiere Vomero a... Leggi anche: “Chi erano”. Rapina in banca a Napoli, solo ora la notizia sui ladri: racconto choc degli ostaggi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rapina in banca con ostaggi: l'irruzione delle teste di cuoio ma i malviventi sono già fuggiti - VIDEO; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; I volti coperti da una calza, il buco nel pavimento e l'intervento dei Gis: cosa si sa della rapina da film a Napoli; Rapina a Napoli, irruzione nella banca delle teste di cuoio (VIDEO): tutti liberi i 25 ostaggi ma i banditi, che indossavano maschere da attori, già non c'erano più. Napoli, rapina in banca con ostaggi. Tutti salvi, fuggiti i ladri attraverso un un bucoUna rapina da film quella messa a segno ieri 16 aprile a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie ... iltempo.it Caccia all'uomo dopo la rapina in banca a Napoli. Un ostaggio: 'Erano sicuri ma non aggressivi'Caccia all'uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri, hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Credite Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere del Vom ... ansa.it Napoli: #rapina da film in #banca con 25 ostaggi, poi liberati. I banditi hanno svuotato le cassette di sicurezza e sono fuggiti dalle fogne. #Tg1 Claudia Antinoro facebook Napoli: #rapina da film in #banca con 25 ostaggi, poi liberati. I banditi hanno svuotato le cassette di sicurezza e sono fuggiti dalle fogne. #Tg1 Claudia Antinoro x.com