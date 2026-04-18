Rapina alla banca | non cala l' attenzione dei media

Dopo la rapina milionaria avvenuta in una banca in piazza Medaglie d'Oro a Napoli, i media continuano a dedicare molta attenzione all'evento. La rapina si è verificata recentemente e ha coinvolto un colpo che ha portato a una significativa perdita di denaro. Le notizie sono state ampiamente riportate sui principali mezzi di informazione, mantenendo vivo l'interesse pubblico sulla vicenda.

È sempre alta l'attenzione dei media dopo la rapina milionaria nella banca a piazza Medaglie d'Oro a Napoli. Anche oggi, un sabato mattina baciato dal sole, erano tante le telecamere, i microfoni, i taccuini e gli smartphone dei cameramen e dei giornalisti appostati all'esterno del Credit.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Abruzzo 1991 – La rapina in banca entrata nella storia

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