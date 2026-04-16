Rapina in banca con ostaggi | l' irruzione delle teste di cuoio alla ricerca dei malviventi - VIDEO

Oggi si è verificata una rapina in una filiale bancaria, durante la quale sono stati presi degli ostaggi. Sul posto sono intervenute le forze speciali, note come teste di cuoio, che hanno condotto un'operazione per catturare i responsabili. La scena si è svolta in una zona centrale, con gli agenti che hanno circondato l'edificio e avviato le procedure di sicurezza. Un video mostra le fasi dell'intervento delle forze dell'ordine.

Teste di cuoio a piazza Medaglie d'oro sul luogo della rapina di oggi nella filiale del Credit Agricole. I carabinieri del Gruppo intervento speciale (Gis) di Livorno sono giunti per la bonifica all'interno della banca e alla ricerca dei malviventi che si sarebbero dileguati dopo il colpo. A tal.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, rapina in banca con ostaggi: tutti salvi. Sul posto anche le teste di cuoioSono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio nella tarda mattinata di oggi 16 aprile nel corso di una rapina nella banca... Rapina in banca, malviventi barricati all'interno: malore per alcuni ostaggi - VIDEOMomenti di terrore in piazza Medaglie D'oro al Vomero dove è in corso un intervento dei carabinieri nell’istituto bancario Credit Agricole. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rapina una banca con la Porsche della madre, condannato 31enne svizzero; Rapina in banca con maschere e pistole: due arresti dopo mesi di indagini; Armati di pistola e mascherati tentano una rapina in banca: arrestati due fratelli; MALDESTRA RAPINA IN BANCA:2 FRATELLI AI DOMICILIARI. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi dopo intervento dei carabinieri ... virgilio.it Rapina in banca a Napoli: malviventi barricati e ostaggi liberati dopo momenti di tensioneRapina in banca a Napoli: colpo al Vomero in una filiale Credit Agricole, con malviventi barricati all’interno e intervento immediato di carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’a ... notizie.it Liberati i 25 ostaggi della rapina avvenuta nella tarda mattinata di oggi nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella a Napoli. I malviventi si erano barricati all’interno dell’istituto bancario, dando vita a ore di tensione facebook Modugno, rapina con sparatoria in un'azienda sulla statale 98: ferito il titolare - News x.com