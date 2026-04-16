Rapina in banca con ostaggi a Napoli | i malviventi sfuggono alla cattura

Una rapina si è verificata questa mattina in una banca nel quartiere Vomero di Napoli, con alcuni ostaggi presi dai malviventi. La banda è entrata nel filiale e ha preso in ostaggio diverse persone, scatenando l'intervento delle forze dell'ordine. Dopo alcune ore di tensione, i rapinatori sono riusciti a fuggire senza essere catturati. Le autorità stanno ancora indagando sugli eventi e sulle modalità di fuga.

Una giornata di paura prima e suspence poi a Napoli per una rapina in una banca in Piazza Medaglie d'Oro, al Vomero. I malviventi hanno fatto irruzione in una filiale del Credit Agricole e si sono barricati con 25 ostaggi tra clienti e personale presente. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area e forzato con l'ausilio dei Vigili del Fuoco con un ariete la vetrata di ingresso per aprirsi un varco all'interno della banca. A quel punto è iniziata una trattativa culminata con la liberazione di tutti i prigionieri. Sei persone, tra dipendenti e clienti della filiale, hanno fatto ricorso a cure mediche sul posto, non per ferite, ma per lievi stati di shock.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rapina in banca con ostaggi a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Notizie correlate Rapina in banca con ostaggi: l'irruzione delle teste di cuoio alla ricerca dei malviventi - VIDEOTeste di cuoio a piazza Medaglie d'oro sul luogo della rapina di oggi nella filiale del Credit Agricole. Rapina in banca, malviventi barricati all'interno: malore per alcuni ostaggi - VIDEOMomenti di terrore in piazza Medaglie D'oro al Vomero dove è in corso un intervento dei carabinieri nell’istituto bancario Credit Agricole. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rapina una banca con la Porsche della madre, condannato 31enne svizzero; Rapina in banca con maschere e pistole: due arresti dopo mesi di indagini; Armati di pistola e mascherati tentano una rapina in banca: arrestati due fratelli; MALDESTRA RAPINA IN BANCA:2 FRATELLI AI DOMICILIARI. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Rapina in banca a Napoli, intervento delle forze speciali terminato: mistero sulla fuga dei ladriRapina in una banca Credit Agricole a Napoli: colpo studiato nei dettagli tra ostaggi, caveau e possibile fuga nelle fogne. notizie.it 25 ostaggi, sei feriti lievi e la banda del buco che fugge nelle fogne https://www.napolitoday.it/cronaca/rapina-banca-piazza-medaglie-d-oro-ostaggi-liberati.html - facebook.com facebook