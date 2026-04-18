Nella zona del Vomero, una rapina si è verificata recentemente in Piazza Medaglie d’Oro, coinvolgendo alcuni individui armati che hanno minacciato i presenti e si sono portati via denaro e oggetti di valore. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’episodio ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini e le autorità locali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il recente evento della rapina avvenuta in Piazza Medaglie d’Oro a Napoli ha lasciato tutti increduli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha preferito prendersi un momento prima di esprimere le sue opinioni, ma quando lo ha fatto ha sorpreso molti con le sue dichiarazioni. La sua analisi dell’incidente ha quasi accolto il lavoro dei criminali, definendoli “grandi professionisti” per la pianificazione e l’esecuzione dell’azione illecita. Durante un intervento al convegno “Il Mezzogiorno dopo il Pnrr,” il sindaco Manfredi...🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rapina al Vomero: Manfredi elogia i ladri come “grandi professionisti”.

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