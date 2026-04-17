Una rapina si è verificata a Napoli e il sindaco ha commentato l’evento riferendosi al livello di abilità dei responsabili, paragonandolo a una scena di un film. Secondo le informazioni fornite dall’azienda municipale incaricata di monitorare le attività nel sottosuolo, l’azione è stata condotta con grande professionalità. La polizia sta indagando sull’accaduto, raccogliendo elementi sul modo in cui è stata pianificata e realizzata l’operazione.

«Dai dati che noi abbiamo avuto dalla Abc (municipalizzata del Comune di Napoli, ndr) che è intervenuta per capire bene il lavoro fatto nel sottosuolo, è stata veramente una rapina programmata da mesi, con grandissimi professionisti che hanno fatto un lavoro veramente da film». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commentando la rapina avvenuta ieri al Vomero. «Sono rimasto - ha spiegato a margine del convegno «Il Mezzogiorno dopo il Pnrr» - anche sorpreso dal fatto che tante persone abbiano lavorato nel sottosuolo per mesi e nessuno si sia accorto di nulla. Ora vanno fatte delle indagini molto approfondite, capire anche poi le motivazioni di una rapina che ha impegnato risorse criminali così ingenti e grandi professionisti.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rapina a Napoli, Manfredi: «Da grandi professionisti come in un film»

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