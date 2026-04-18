Rapina al Credit Agricole | indagini nel sottosuolo di Napoli e tentativi di sciacallaggio telefonico

Nella zona di Napoli, si è verificata una rapina presso una filiale del Credit Agricole, durante la quale sono state portate via più di 40 cassette di sicurezza. Le forze dell’ordine stanno indagando sui movimenti sotto terra dell’edificio e hanno segnalato tentativi di truffa telefonica ai cittadini, probabilmente collegati all’evento. La banca ha già avviato le procedure per gestire il furto e tutelare i clienti coinvolti.

Rapina al Credit Agricole di Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza svaligiate. Indagini in corso nel sottosuolo e tentativi di truffa telefonica ai cittadini. La rapina ai danni della filiale Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, avvenuta giovedì scorso a Napoli, continua a tenere impegnate le forze dell'ordine su molteplici fronti. Il bilancio del colpo è ancora provvisorio: sebbene sia stata accertata la manomissione di circa quaranta cassette di sicurezza, il numero definitivo dei danni si conoscerà solo dopo che tutti i titolari avranno completato le verifiche. Parallelamente, gli inquirenti stanno concentrando i propri sforzi investigativi sul complesso cunicolo sotterraneo utilizzato dai malviventi per fare irruzione nell'istituto di credito.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rapina al Credit Agricole: indagini nel sottosuolo di Napoli e tentativi di sciacallaggio telefonico Notizie correlate Napoli, rapina in banca al Vomero: criminali barricati con ostaggi nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro - VIDEOL’area è stata immediatamente isolata: i carabinieri hanno cinturato l’edificio che ospita la banca, mentre gli investigatori stanno cercando di... Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperte gallerie e un generatoreGallerie di dodici metri, un pozzo verticale di cinque, un generatore sotterraneo ritrovato dai carabinieri: l'operazione richiedeva specialisti e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Rapina in banca a Napoli, il Crédit Agricole: scassinate solo 40 cassette, i sistemi di sicurezza hanno funzionato; Rapina alla Credit Agricole di Napoli, banditi barricati all'interno con dipendenti e clienti (sei hanno accusato malori): l'irruzione dei carabinieri libera ostaggi, criminali in fuga. Napoli – Rapina al Crédit Agricole: 25 ostaggi liberati, i rapinatori potrebbero essere fuggitiA breve l'irruzione delle Forze dell'ordine all'interno dell'Istituto NAPOLI - Rapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in p ... etrurianews.it Rapina in banca Crédit Agricole di Napoli: accertamenti in corso tra cunicoli e possibile talpaRapina alla banca Crédit Agricole di Napoli: indagini in corso tra cunicoli sotterranei e sospetti di una talpa interna. Ecco gli ultimi riscontri dalle indagini. notizie.it Le telecamere interne della filiale di Credit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro, a #Napoli, catturano il momento in cui alcuni ladri della banda fanno irruzione nella banca. Sono tre uomini corpulenti, entrano dalla porta principale con cappellini e volti nascosti p - facebook.com facebook Proseguono le indagini sulla rapina da film alla Credit Agricole di Napoli. Trovati nel sottosuolo un generatore e gli attrezzi usati dalla banda per praticare il foro nel pavimento. I ladri sono fuggiti attraverso la rete fognaria. x.com