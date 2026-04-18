Rapina a Trento | ritrovato il revolver nel parco di Vicolo dalla Piccola

Nella mattinata di venerdì 10 aprile, una rapina si è verificata in una tabaccheria di via Santa Croce a Trento. Durante le indagini, i carabinieri della città hanno rinvenuto un revolver nel parco di Vicolo dalla Piccola, ritenuto collegato all’evento. La polizia continua le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto e l’identità delle persone coinvolte.

I carabinieri di Trento hanno individuato il revolver utilizzato durante l’aggressione avvenuta nella mattinata di venerdì 10 aprile presso la tabaccheria situata in via Santa Croce. Il ritrovamento dell’arma è giunto nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, permettendo un importante passo avanti nelle indagini relative alla rapina con sparo. Il ritrovamento nell’area verde di Vicolo dalla Piccola. L’oggetto del crimine, un vecchio revolver privo di denuncia ufficiale, è stato localizzato all’interno di un pozzetto destinato agli impianti di irrigazione. La pistola, che presentava ancora cinque proiettili al suo interno, era stata occultata sotto uno strato di terra e alcune foglie in un piccolo parco pubblico situato in Vicolo dalla Picblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina a Trento: ritrovato il revolver nel parco di Vicolo dalla Piccola Notizie correlate Leggi anche: Granito di pregio nel parco urbano all’ex Piccola Nuova gestione alla Vinoteca in vicolo colico 8 a Trento: ecco L'Atelier dell'AccademiaHa da poco aperto l'Atelier dell'Accademia: il nuovo punto di riferimento per vini e bollicine che ridà luce alla zona di Santa Maria.