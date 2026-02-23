Granito di pregio nel parco urbano all’ex Piccola

Il progetto di riqualificazione dell’ex scalo ferroviario ha trasformato l’area della Piccola di Lecco in un parco urbano con antiche lastre di granito e alberi, sostituendo l’asfalto. La scelta di usare materiali di pregio deriva dalla volontà di valorizzare il sito storico e creare uno spazio verde accessibile alla comunità. Lavori in corso prevedono l’installazione di un percorso naturale che invita i cittadini a vivere il nuovo ambiente. La realizzazione continua senza interruzioni.

Terra battuta, antiche lastre in granito e alberi al posto di asfalto e cemento. Nel cuore di Lecco, nell’area della Piccola, l’ex scalo ferroviario destinato a diventare il nuovo quartiere culturale della città dei Promessi Sposi, è in fase di allestimento un nuovo parco urbano. I percorsi sono allestiti con lastroni di granito di pregio, spessi 30 centimetri: sono un pezzo di storia di Lecco perché arrivano da corso Giacomo Matteotti, dove c’erano le storiche Officine Badoni, una delle aziende che hanno reso Lecco una sorta di Manchester sul lago di Como. Elementi a chilometro zero quindi, oltre che gratuiti, ma anche drenanti, attraverso cui l’acqua piovana potrà filtrare senza intasare le condotte di scarico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

