Nuova gestione alla Vinoteca in vicolo colico 8 a Trento | ecco L' Atelier dell' Accademia

Alla Vinoteca di vicolo Colico 8 a Trento è stata inaugurata una nuova attività chiamata L'Atelier dell'Accademia. Si tratta di un locale dedicato a vini e bollicine, che si propone come punto di riferimento per gli appassionati della zona di Santa Maria. La gestione è recentemente passata a questa nuova realtà, pronta a offrire una proposta diversa ai clienti.

Ha da poco aperto l'Atelier dell'Accademia: il nuovo punto di riferimento per vini e bollicine che ridà luce alla zona di Santa Maria. A Trento, a fianco all'Hotel Accademia apre le sue porte "L'atelier dell'Accademia", il nuovo salotto dedicato agli amanti del vino e delle bollicine, pronto a diventare un punto di riferimento per chi cerca qualità, eleganza e convivialità nel cuore della città. Con una selezione accurata di etichette locali e internazionali, la vinoteca propone un viaggio sensoriale che spazia dalle eccellenze del Trentodoc fino a grandi icone mondiali come lo champagne. Non manca un'ottima carta di vini rossi e bianchi provenienti da cantine selezionate, con particolare attenzione ai piccoli produttori e alle eccellenze emergenti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

