Rapina a Napoli per settimane al buio nelle fogne | così la banda ha preparato il colpo Estintori per cancellare le tracce

Una rapina avvenuta giovedì in una filiale bancaria nel centro di Napoli ha causato timore tra i presenti. La banda ha utilizzato le fogne per settimane, preparando il colpo e cancellando le tracce con estintori. Secondo quanto riferito, i criminali sono entrati e hanno agito in circa venti minuti, creando un clima di paura tra clienti e dipendenti. La polizia sta indagando sui dettagli dell'operazione.

Venti minuti di puro terrore. A raccontare i momenti più difficili della rapina di giovedì all'interno della filiale numero 10 della Crédit Agricole, a Napoli, è una dipendente che sul canale web del Mattino ha scandito tutte le fasi del colpo, fino alla liberazione degli ostaggi. Mentre prosegue la caccia ai dieci "uomini talpa" che attraverso i cunicoli sotterranei sono riusciti a dileguarsi, emergono nuovi particolari investigativi. Una ricostruzione tridimensionale offerta dai carabinieri - titolari delle indagini coordinate dalla Procura - illustra plasticamente il percorso seguito dai malviventi che hanno lavorato a questo colpo per settimane, forse mesi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rapina a Napoli, per settimane al buio nelle fogne: così la banda ha preparato il colpo. Estintori per cancellare le tracce Napoli, rapina al supermercato: pistola contro la cassiera, ma i clienti continuano a fare la spesa Notizie correlate La dinamica della rapina da film a Napoli, ostaggi “trattati bene” e fuga nelle fogne: caccia alla bandaNapoli, In queste ore si ricostruisce la dinamica di quella che ormai tutti definiscono la “rapina dell’anno”. Le maschere di attori famosi e le fuga nelle fogne. E’ caccia alla banda della rapina da film alla banca a NapoliNapoli, 17 aprile 2026 – Hanno sfondato la vetrata della banca con un’auto ariete. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Blog | Ecco i numeri della smorfia legati alla rapina di Napoli; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Rapina a Napoli, un buco nel pavimento per fuggire: i banditi come nel film Scuola di ladri. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina in banca a Napoli: due chilometri sottoterra per irrompere nella bancaVenti minuti di puro terrore. A raccontare i momenti più difficili della rapina di giovedì all’interno della filiale numero 10 della Crédit Agricole, a Napoli, ... ilmattino.it Rapina a #Napoli, parla il geologo: "Il cunicolo non è consolidato". Cosa sappiamo finora x.com Il racconto di un ostaggio della rapina in banca al Vomero: «Ci hanno detto che ci avrebbero uccisi se fossero entrati i carabinieri» - facebook.com facebook