Una banda armata ha assaltato una banca a Napoli, prendendo in ostaggio clienti e dipendenti. Dopo il colpo, i banditi sono scappati entrando in un sistema di cunicoli situati nelle fogne della città. La polizia sta cercando di rintracciare i responsabili e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La dinamica dell’evento ricorda scene di film, con la fuga attraverso i passaggi sotterranei.

Napoli, In queste ore si ricostruisce la dinamica di quella che ormai tutti definiscono la “rapina dell’anno”. L’arrivo della banda sarebbe avvenuto tra le 12 e le 13, a bordo della ormai nota Giulietta nera con targa di carta. Armi in pugno, i rapinatori si sono barricati all’ingresso. Eppure, secondo quanto raccontato dagli ostaggi alla redazione di Tele Club Italia, si sarebbero mostrati “gentili” e parlavano con accento napoletano. A una donna che si stava sentendo male avrebbero addirittura offerto un bicchiere d’acqua. L’allarme è scattato subito, ma il piano era già stato studiato nei minimi dettagli. Dipendenti e clienti sono rimasti ostaggio fino all’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno sfondato una vetrina permettendo l’uscita su piazza Medaglie d’Oro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - La dinamica della rapina da film a Napoli, ostaggi “trattati bene” e fuga nelle fogne: caccia alla banda

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